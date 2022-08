ப்பா.. ஸ்பெயின் சாலையில் ரொமான்டிக் நடனம்.. நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் வேறலெவல் க்ளிக்ஸ்!

பார்சிலோனா: நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் இரண்டாவது ஹனிமூனுக்கு ஸ்பெயின் சென்றுள்ள நிலையில், பார்சிலோனாவில் இருவரும் சாலையில் கைகளை கோர்த்துக் கொண்டு ரொமான்டிக் நடனமாடி உள்ளனர்.

ஸ்பெயின் டூர் புகைப்படங்களை தொடர்ந்து இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு லைக்குகளை அள்ளி வருகிறார்.

நயன்தாராவின் கண்கவர் லேட்டஸ்ட் போட்டோக்களை பார்க்க ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் அவரது இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ செய்ய ஆரம்பித்துள்ளனர்.

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan done some romantic dance in Spain and shares the photos in instagram. Nayanthara fans rejoice after saw her in barcelona with full of romantic mood.