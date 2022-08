என் உலக அழகியும்..இவ்வுலகத்தின் அழகும்..நயன்,விக்கியின் ஹனிமூன் அலப்பறைகள்!

சென்னை : நட்சத்திர தம்பதிகளான நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் இருவரும் விதவிதமான புகைப்படங்களை இணையத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

மனைவி Nayanthara-வுடன் வெளிநாடு பறந்த Wikki...எங்கு தெரியுமா? *Kollywood

போடா போடி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான விக்னேஷ் சிவன், நானும் ரௌடிதான் என்ற வெற்றிப்படத்தை இயக்கி தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்தார்

இந்த படத்தில் நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் நடித்த போது நயன்தாரா விக்கி இருவரும் காதலிக்கத் தொடங்கினர். கோவில்கள், திரைப்பட விழாக்கள், திருமண விழாக்கள் என அனைத்து இடத்திற்கும் இவர்கள் அழகாக கைகளை கோர்த்தபடி வலம் வந்தனர்.

Nayanthara and Vignesh Shivan are painting Spain red with their breathtaking pictures from their vacation. The two are currently in Valencia