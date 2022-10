கையில் குழந்தைகளுடன் நயன்-விக்கி தம்பதியின் தீபாவளி கொண்டாட்டம்..வாழ்த்து சொல்லி மகிழும் ரசிகர்கள்

சென்னை: நயன்தாராவுக்கும் விக்னேஷ் சிவனுக்கும் கடந்த ஜூன் மாதம் மகாபலிபுரத்தில் வைத்து திருமணம் நடைபெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து தங்களுக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக விக்னேஷ் சிவன் கடந்த 9ம் தேதி ட்வீட் செய்திருந்தார்.

அதன்பின்னர் வாடகைத்தாய் பிரச்சினையில் சிக்கிய நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி தற்போது அதிலிருந்து மீண்டு வந்து சூப்பராக தீபாவளி வாழ்த்து கூறியுள்ளனர்.

விஜய் சேதுபதியின் காமெடியான ரவுடிசம்… நயன்தாரா-விக்னேஷ்சிவன் காதல்… 7ம் ஆண்டில் 'நானும் ரவுடி தான்’

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan got married in June. Following this, Vignesh Shivantweeted that they had a twin boy on the 9th. In this case, both of them released a video wishing Diwali with their twins