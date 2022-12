என்கிட்ட அப்படியொரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு.. எது பண்ணாலும் ட்ரோல் பண்றாங்க.. நயன்தாரா ஓபன் பேட்டி!

சென்னை: நெற்றிக்கண் படத்திற்காக டிடியுடன் பேட்டிக் கொடுத்த நடிகை நயன்தாரா தற்போது கனெக்ட் படத்திற்காக அளித்த பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

கிட்டத்தட்ட 40 நிமிடங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பற்றி மனம் திறந்து நடிகை நயன்தாரா பேசி உள்ளார்.

விரைவில் 20 ஆண்டுகளை சினிமாவில் நயன்தாரா நிறைவு செய்ய உள்ள நிலையில், டிடி நீலகண்டன் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை அவரிடம் இருந்து கறந்துள்ளார்.

Connect Review: மகளுக்குள் புகுந்த ஆவியை விரட்டினாரா நயன்தாரா? கனெக்ட் விமர்சனம் இதோ!

English summary

Nayanthara Exclusive Interview: She talks about Social media trolls and how she make look change in every movie and present a unique look for movies. Nayanthara shared lot of details in DD Neelakandan's latest interview.