விமர்சித்தவர்கள் முகத்தில் கரியை பூசிய நயன்தாரா.. எல்லாமே பக்கா பிளான்.. பாராட்டும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: காத்துவாக்குல விக்னேஷ் சிவனும் நயன்தாராவும் இத்தனை ஆண்டுகள் காதலித்து வருகின்றனர் என்று பார்த்தால், ரகசியமாக ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செய்து வாழ்ந்து வந்தது தற்போது அவர்கள் அளித்துள்ள விளக்கத்தின் மூலம் தெரிய வருகிறது.

கடந்த அக்டோபர் 9ம் தேதி நயன்தாராவும் தானும் இரு ஆண் குழந்தைகளுக்கு அப்பா, அம்மா ஆகி விட்டோம் என இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் குழந்தைகளுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பதிவிட்டார்.

பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் இருவரையும் வாழ்த்தி வந்த நிலையில், ட்ரோல்கள், விமர்சனங்கள், விவாதஙக்ள், புகார்கள் என வாடகைத்தாய் பிரச்சனை பூதாகரமானது.

English summary

Nayanthara gives a befitting reply to who trolls her in surrogacy issue by submitting all details in Government enquiry officers. Vignesh Shivan and Nayanthara secretly registered their wedding before 6 years details gives another shocks to all.