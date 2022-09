என் தங்கம் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்.. நயன்தாராவுடன் பிறந்தநாளை துபாயில் கொண்டாடிய விக்னேஷ் சிவன்!

துபாய்: இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் 37வது பிறந்தநாள் விழா இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கணவர் மற்றும் குடும்பத்துடன் துபாய்க்கு சென்றுள்ளார் நடிகை நயன்தாரா.

உலகின் உயரமான கட்டடமான புர்ஜ் கலிஃபாவுக்கு கீழ் நயன்தாரா கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் குறித்து இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Nayanthara gives a surprise birthday party to hubby Vignesh Shivan at Dubai, Burj Khalifa. Director Vignesh Shivan shares the cutest moments photos in his instagram page and getting blessings and wishes from fans and celebrities.