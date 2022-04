"சைக்கோ, ஏன்டா இப்படிலாம் பண்ற"...ஷுட்டிங்கின் போது விக்னேஷ் சிவனை திட்டிய நயன்தாரா

சென்னை : ஷுட்டிங் ஸ்பாட்டிலேயே வைத்து டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவனை, நடிகை நயன்தாரா திட்டிய விஷயம் தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. இதை மிக முக்கியமான நபர் ஒருவரே பேட்டி ஒன்றில் கூறி இருப்பது தான் அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

5 மணி நேரத்தில் காத்துவாக்குல இன்டர்நெட்டில் லீக்கான KRK...இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா?

டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்துள்ள படம் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரொமான்டிக் காமெடி படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் சமந்தாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை ரெளடி பிக்சர்சுடன் இணைந்து, செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ தயாரித்துள்ளது.

English summary

When Naanum Rowdy than shooting, Vignesh Shivan ready to take close kissing scene with Nayanthara and Vijay Sethupathi. He asked to come close. But Nayanthara didn't like and fight with Vignesh Shivan. In Kaathuvakula rendu Kaadhal promotion interview, Vignesh Shivvan revealed this scret.