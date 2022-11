குழந்தைகளுக்காக முடிவை மாற்றிய நயன்தாரா… பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் இப்படி ஒரு ஏற்பாடா?

சென்னை: நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் ஜூன் மாதம் மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து தங்களுக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக விக்னேஷ் சிவன் அறிவித்திருந்தார்.

அதன்பின்னர் வாடகைத்தாய் பிரச்சினையில் சிக்கிய நயன் - விக்கி தம்பதி தற்போது அதிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளனர்.

நயன்தாரா சிக்கமாட்டார் அன்றே சொன்ன ஃபிலிமிபீட்..ICMR கீழ் விசாரணை அரசு விசாரணையும் உறுதிப்படுத்தியது

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan got married in June. Following this, Vignesh Shivantweeted that they had a twin boy on the 9th. In this case, Nayanthara has decided to celebrate her birthday with her children for the first time.