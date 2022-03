மீண்டும் நயன்தாராவுடன் ஜோடி சேரும் ஜெயம் ரவி...மாஸ் திட்டம் வைத்துள்ள டைரக்டர்

சென்னை : ஜெயம் ரவி- நயன்தாரா இணையும் படத்தின் ஷுட்டிங்கிற்காக செம பிளானை போட்டு வருகிறார் டைரக்டர். இந்த படம் பற்றிய தகவல்களும் ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்துள்ளது. ஷுட்டிங்கை துவங்குவதற்கு முன்பே இப்படி ஒரு பிளானா என அனைவரும் ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஒரு போட்டோவை வைத்து நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனுக்கு ரகசியமாக திருமணமே முடிந்து விட்டதாக பல தகவல்கள் சோஷியல் மீடியாவில் உலா வருகின்றனர். இந்த போட்டோ மற்றும் நயன்தாராவின் அடுத்த படங்கள் பற்றிய தகவல்கள் செம டிரெண்டாகி வருகிறார். ஆனால் நயன்தாரா தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.

English summary

After a long time thani oruvan team will reunite again in new movie. This jayam ravi-director ahmed movie will expected to kickstart from mid March and end by May end. Lady Superstar Nayanthara to play a female lead role.