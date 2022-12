மல்லாக்க படுக்க மாட்டேன்.. அப்படியொரு பயம் எனக்கு.. பீதியை கிளப்பிய நயன்தாரா.. ஏன் தெரியுமா?

சென்னை: லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என ரசிகர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் நடிகை நயன்தாரா தான் மல்லாக்கவே படுக்க மாட்டேன் என்றும் அதற்கு அவர் சொல்லி உள்ள காரணமும் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

உமன் சென்ட்ரிக் படங்கள் குறித்தும், பெங்களுக்கு திருமணம் என்பது ஒரு இன்டர்வெல் இல்லை என அவர் பேசியிருப்பது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

தனக்கு பேய் மீதெல்லாம் இல்லை என சொல்லி விட்டு நயன்தாரா போட்ட லிஸ்ட் தான் அனைவரையும் ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

English summary

Nayanthara list out her ghost fear in DD Neelakandan recent interview stuns anchor DD and Nayanthara fans too. Nayanthara reveals many beliefs of ghost in her real life grabs fans attention very well.