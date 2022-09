மாமியாருக்கு முத்தம் கொடுத்து வாழ்த்திய விக்னேஷ் சிவன்.. தீயாக பரவும் புகைப்படம்!

சென்னை: நடிகை நயன்தாராவின் அம்மா ஓமண குரியனுக்கு நெற்றியில் முத்தமிட்டு இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வாழ்த்திய புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

கேரளாவில் டயானா மரியம் குரியன் எனும் டிவி விஜேவாக இருந்தவருக்கு மனசினக்கரே படத்தில் நடிகையாக நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்க நயன்தாராவாக மாறினார்.

தமிழில் ஐயா படத்தின் மூலம் அறிமுமகான நயன்தாரா தனது விடா முயற்சியால் லேடி சூப்பர்ஸ்டாராக உயர்ந்துள்ளார்.

நீயா நானா அப்பா மகள் பாசத்தால் உருகிப் போன விக்னேஷ் சிவன்.. என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க!

