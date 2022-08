நயன்தாரா கழுத்தில் புதிய டாட்டூ.. டிரெண்டாகும் புகைப்படம்.. அங்க டாட்டூ போட்ட என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகை நயன்தாராவின் கழுத்துக்கு பின் புறம் புதிதாக ஒரு டாட்டூ போடப்பட்டுள்ள புகைப்படம் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் வெற்றியைத் தொடர்ந்து கணவர் விக்னேஷ் சிவன் உடன் ஸ்பெயினில் உள்ள பார்சிலோனியாவில் சுற்றுலா செய்து வருகிறார் நயன்தாரா.

அங்கே இருவரும் மாறி மாறி அன்பை பொழிந்த படி போட்டோக்களாக எடுத்துத் தள்ளி வருகின்றனர்.

English summary

Nayanthara neck tattoo and its meaning trending in social media. She enjoys her second honeymoon vacation with hubby Vignesh Shivan. Nayanthara next will seen in Shah Rukh Khan's Jawaan.