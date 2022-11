சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா இன்று தனது 38வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

ஐயா படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அடியெடுத்து வைத்த நயன், இன்று கோலிவுட், பாலிவுட் படங்களில் பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

ஆரம்பத்தில் பலவிதமான விமர்சனங்களை கடந்து தற்போது தவிர்க்க முடியாத நடிகையாக வலம் வரும் நயன்தாராவின் வெற்றியின் ரகசியத்தை பார்க்கலாம்.

English summary

Nayanthara is celebrating her 38th birthday today. After this, celebrities and fans are congratulating him. In this case, let's see the success formula of Nayanthara, the lady superstar of the Tamil film industry.