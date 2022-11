தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் பட இயக்குநருடன் கூட்டணி… விஷாலுடன் மோதல்: துணிந்து களமிறங்கிய நயன்தாரா!

சென்னை: லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நேற்று தனது 38வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார்.

முதன்முறையாக தனது இரட்டை ஆண் குழந்தைகளுடன் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய நயன்தாராவின் படங்கள் பற்றிய இரண்டு சூப்பர் அப்டேட்களும் நேற்று வெளியாகியுள்ளன.

நயன்தாரா நடித்துள்ள கனெக்ட் டீசரும், படத்தின் ரிலீஸ் தேதியையும் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நயன் குழந்தையை பார்த்துட்டேன் அழகா இருக்காங்க..நயன்தாரா வீட்டிற்கு திடீரென சென்ற ராதிகா!

English summary

Nayanthara was celebrating her 38th birthday on yesterday. In this case, on the occasion of Nayanthara's birthday, the teaser of her movie Connect was released. Also, Nayanthara's next film has been officially announced. Likewise, Nayanthara's Connect, Vishal's Lathi films will release for Christmas.