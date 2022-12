நயன்தாராவின் ஹாரர் படம் ‘கனெக்ட்‘ வெளியாவதில் சிக்கல்?.. திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு!

சென்னை : நயன்தாராவின் கனெக்ட் படத்திற்கு திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

மாயா படத்தின் இயக்குனர் அஸ்வின் சரவணன் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்துள்ள திரைப்படம் கனெக்ட்.

ஹாரர் த்ரில்லர் படமாக தயாராகியுள்ள கனெக்ட் திரைப்படத்தில், நயன்தாராவுடன் சத்யராஜ், அனுப்பம் கெர், வினய் ராய் மற்றும் ஹனியா நஃபீஸா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Nayanthara’s upcoming film Connect has been in the news for its plot and cast. Connect has been certified with U/A and the runtime is 99 minutes and no interval.