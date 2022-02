இரண்டு ரோஸ்களை வைத்து டைட்டானிக்...விக்னேஷ் சிவனை கலாய்த்த நயன்தாரா

சென்னை : ஒரு ஜாக், இரண்டு ரோஸ்களை வைத்து தான் டைட்டானிக் படத்தை இயக்கியதாக டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் கூறியிருப்பதை, அவரது காதலியான நயன்தாராவே வெளிப்படையாக கலாய்த்துள்ளார். இதனை ரசித்து, மக்கள் லைக்குகளை வாரி வழங்கி வருகின்றனர்.

வலிமை படத்திற்கு மாஸாக இரண்டு பாடல்களை எழுதி அனைவரையும் கவர்ந்துள்ள விக்னேஷ் சிவன், காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தையும் இயக்கி முடித்துள்ளார். விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா நடித்துள்ள முக்கோண காதல் கதையை மையமாகக் கொண்ட படம். காமெடி, ரொமான்டிக் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Vignesh shivan shared news BTS video of kaathu vakula rendu kaadhal with the caption, when i was making titanic with one jack and two roses. But in that video, Nayanthara asked did you make comedy by using for us.