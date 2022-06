ஹனிமூன் கொண்டாட்டம் ஓவர்… அடுத்து என்ன... நயன்தாரா – விக்கி ரிசப்ஷனா?

சென்னை : புதுமணத் தம்பதிகளான நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் தங்கள் ஹனிமூனை மூடித்துவிட்டு ஊர் திரும்பி உள்ளனர்.

நயன்தாராவுக்கு கல்யாணம் ஆனாலும் ஆச்சு.. நயன்தாரா அங்கே போனார்.. நயன்தாரா இங்கே போனார் என, இந்த மாதத்தின் ஹாட் டாப்பிக்காகவே இருந்தார். தற்போது ஒரு வழியாக தங்களது ஹனிமூனை கொண்டாட்டத்தை முடித்துவிட்டு ஹாட்டாலுக்கு பை சொல்லிவிட்டு ஊர் திரும்பி உள்ளனர்.

இனிமேலாவது நயன் விக்கி புராணம் ஓயும்னு பாத்தா அடுத்ததாக ரிசப்ஷன் இருக்கா? இல்லையா? என்று கேட்டு வருகின்றனர். இந்த கேள்வி நமக்கே கண்ணகட்டுதுனா நயன்தாரா விக்கி எப்படி இருக்கும்.

Vignesh Shivan in his latest Instagram post has hinted that their honeymoon is over and the couple may be returning home.