நீங்க கண்டிப்பா வரணும்...முதல்வருக்கும் நேரில் சென்று அழைப்பு வைத்த நயன்தாரா–விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : தங்கள் திருமணத்திற்காக தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து அழைத்து விட்டு வந்துள்ளனர் நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும். இதனால் இவர்கள் திருமணத்தில் இன்னும் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ள போகிறார்கள் என்ற ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

நானும் ரெளடி தான் படத்தின் போது காதலிக்க துவங்கிய நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும், சமீபத்தில் ரிலீசான காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தை முடித்ததும் தங்களின் திருமணம் பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிட்டனர். முதலில் இவர்களின் திருமணம் திருப்பதியில் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்பட்டது. பிறகு வெளியான இவர்களின் திருமண அழைப்பிதழில் மகாபலிபுரத்தில் நடைபெறும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

நயன்தாரா திருமணத்தை படமாக்கும் கௌதம் மேனன்.. ஆத்தாடி இது என் ன புது கதையா இருக்கு !

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan meets Tamilnadu Chief Minister M.K.Stalin and invited personally for their marriage which will be held on June 9th. Along this meeting Udhayanidhi Stalin also present. These photos becomes trending on social media.