லீகல் தெரியும்.. மெடிக்கல் தெரியும்னு.. சில ஜோக்கர்கள் சொல்வாங்க.. நயன்தாராவுக்கு வனிதா ஆதரவு!

சென்னை: இரண்டு அழகான ஆண் குழந்தைகளுக்கு அப்பா, அம்மா ஆகியிருக்கீங்க, உலகத்தில் பல குழந்தைகளுக்கு கிடைக்காத அத்தனையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்க போகுது, இந்த சந்தோஷமான தருணத்தை கெடுப்பவர்களை பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை என நயன்தாராவுக்கு பிக் பாஸ் புகழ் வனிதா விஜயகுமார் ஆதரவு தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ள போஸ்ட் டிரெண்டாகி வருகிறது.

பிறரது சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி மூக்கை நுழைப்பதே சில ஜென்மங்களுக்கு வேலையாக இருக்கும் அது கூட சட்டப்படி குற்றம் தான் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை என வெளுத்து வாங்கி உள்ளார்.

மேலும், நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் எதைப்பற்றியும் கவலைப்படாமல் குழந்தைகளுடன் உங்களின் பொன்னான நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் இருங்கள் என வாழ்த்தி உள்ளார்.

நயன்தாராவுக்கு இரட்டை குழந்தை..உங்கள் வாழ்வின் சிறந்த பகுதி..வாழ்த்திய பிரபல நடிகை !

English summary

Vanitha Vijayakumar wrote, "what is more beautiful than the Birth of 2 innocent children born to loving parents who can provide and give them the life all children deserve to have. Spoiling the most beautiful moments of someone’s life must be punishable under the law first . Legal theriyum medical theriyumnu sila worthless clowns interview kudukrathum tweet podrathum . Thirunthavemattanga. God is watching and knows to give Who what . You think you morons are going to get away with all this ? wait and watch."