குல தெய்வம் கோயிலில் ஜோடியாக சாமி தரிசனம்... திருமணத்திற்கு தயாராகும் நயன்தாரா – விக்கி ஜோடி

சென்னை : லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாராவும், அவரின் காதலரும் டைரக்டருமான விக்னேஷ் சிவனும் ஜோடியாக குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்த போட்டோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்டாகி வருகின்றன.

கோலிவுட்டின் டாப் காதல் ஜோடியான நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி, தங்களின் காதலை ஓப்பனாக மீடியாக்களிடம் சொன்ன பிறகு ஒன்றாக சேர்ந்து வெளிநாடுகளுக்கு அடிக்கடி டூர் போய் வந்தனர். எப்போ திருமணம் என பல ஆண்டுகளாக கேட்டு வந்தவர்களுக்கு சமீபத்தில் தான் குட் நியூஸ் சொல்லி உள்ளனர்.

தனுஷ் எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தார்.. மனம் திறந்த சோனியா அகர்வால்!

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan pair visits Vicky's hometown village temple near Tanjore. They get blessings from god before marriage. This couple already announced that their wedding will be held on June 9th at Tirupathi. Nayanthara, Vignesh shivan's temple visit photos and video becomes trending in social media.