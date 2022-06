நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் முடிந்தது...யாரெல்லாம் கலந்துட்டாங்க...முழு லிஸ்ட் இதோ

சென்னை : நடிகை நயன்தாரா, டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் இன்று கோலாகலமாக நடந்து முடிந்தது. இந்த திருமண விழாவில் ஏராளமான திரை பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.

ரஜினி, ஷாருக்கான் போன்ற பெரிய நடிகர் முதல், சிறிய நடிகர்கள் வரை ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட பிரபலங்களின் முழு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள தனியார் ரிசார்ட்டில் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது. பல கட்டுப்பாடுகளுடன், திருமணத்திற்கு வந்தவர்களிடம் இருந்த அழைப்பிதழில் இருந்த பார் கோடுகள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மொபைல் போன்கள் வாங்கி வைக்கப்பட்ட பிறகே அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

Nayanthara - Vignesh Shivan officially got tied knot today. Here we listed out the Full list of celebrities who are attened in Nayanthara - Vignesh Shivan wedding ceremony. More VIPs expected to attend in the function.