நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் திருமண வாழ்க்கை..ஒரு உறைக்குள் இரண்டு கத்தி..எண் கணித நிபுணர் கணிப்பு

சென்னை: காதல் பறவைகள் நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் இன்னும் சில நாட்களில் திருமண பந்தத்தில் இணையப்போகின்றனர். இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? வெற்றிகரமான தம்பதிகளாக திகழ்வார்களா என கணித்துள்ளார் பிரபல எண் கணித நிபுணர்.

நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 9 ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி பல விஐபிக்களுக்கு திருமண அழைப்பிதழை கொடுத்து வருகின்றனர்.

சினிமா பிரபலங்களில் திருமணம் என்றாலே அது ஊடகங்களில் பரபரப்பாக எழுதப்படும். சமூக வலைத்தளங்களில் அதுதான் ட்ரெண்டிங் ஆக இருக்கும். சமீபத்தில் நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் திருமண செய்தி ட்ரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும். மகிழ்ச்சிகரமான காதலர்களாக இருக்கும் இவர்கள் மண வாழ்க்கையில் இணைந்த பிறகு எப்படி இருப்பார்கள் என்று பிரபல ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர்.

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan is getting married in a few days. What will their married life be like? The famous astrologer expert predicts whether they will be a successful couple.