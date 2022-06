தப்பாச்சே.. குளிகை நேரத்தில் திருமணம் செய்த நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன்.. என்ன பலன் ஏற்படுமாம் தெரியுமா?

சென்னை: நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் கோலகலமாக நடைபெற்றுள்ளது. பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற திருமணத்தைப் பற்றிதான் பலரும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றனர். தங்களின் திருமணத்திற்காக ஒரு லட்சம் பேருக்கு விருந்து போட்டிருக்கிறார்கள். ஐந்து புரோகிதர்கள் மந்திரம் ஓத இந்து முறைப்படி நயன்தாராவின் கழுத்தில் விக்னேஷ் சிவன் தாலி கட்டியது நல்ல நேரமா? என்று பலரும் இப்போது கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

சினிமா பிரபலங்களில் திருமணம் என்றாலே அது ஊடகங்களில் பரபரப்பாக எழுதப்படும். சமூக வலைத்தளங்களில் அதுதான் ட்ரெண்டிங் ஆக இருக்கும். நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் திருமண செய்திதான் இப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் ஹாட் டாபிக் ஆக பேசி வருகின்றனர். சமூக வலைத்தளங்களில் திருமண புகைப்படங்களைப் பதிவிட்டு வாழ்த்து மழையில் நனைய வைத்துள்ளனர் அவர்களின் ரசிகர்கள்.

ஓடிடியில் 'விக்ரம்' ரிலீஸாகும் போது அந்த சீன் இருக்கும்...படக்குழு வெளியிட்ட சுவாரசியத் தகவல் !

பல ஆண்டுகள் காதலித்து கோவில் கோவிலாக போய் பரிகாரம் செய்து பல புரோகிதர்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓத என்னதான் பார்த்து பார்த்து கல்யாணம் நடந்தாலும் ஜோதிட சாஸ்திரப்படி சில தவறுகள் நடந்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் உலா வருகின்றன.

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan marriage: (நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் நல்ல நேரமா?)The marriage of Nayantara Vignesh Shiva has taken place in a tumultuous manner. Many people are talking about a grand wedding. Is it a good time that Vignesh Sivan tied a thali around Nayantara's neck according to the Hindu custom of five priests reciting mantras? Many have now questioned that.