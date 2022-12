நயன்தாரா vs சன்னி லியோன்.. ஆண்டு இறுதியில் பேயாட்டம் ஆட காத்திருக்கும் டாப் ஹீரோயின்கள்!

சென்னை: பேய் படங்கள் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப போரடித்துப் போன நிலையில், இன்னமும் அந்த டிரெண்டை பிடித்துக் கொண்டு ஆண்டு இறுதியில் பேயாட்டம் ஆட இரண்டு டாப் ஹீரோயின்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

ஹாலிவுட் படம் கான்ஜுரிங் ரேஞ்சுக்கு கனெக்ட் படத்துடன் இந்த வாரம் நயன்தாரா கதிகலங்க வைக்க காத்திருக்கிறார்.

அதே போல அடுத்த வாரம் ஓ மை கோஸ்ட் படத்துடன் கவர்ச்சி காட்டேரியாக ரசிகர்களை திணறடிக்க சன்னி லியோன் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோயின் என்ட்ரி கொடுக்கிறார்.

English summary

Nayanthara vs Sunny Leone ready to haunt you in this Year End with their respective movies. Nayanthara's Connect will release on this Thursday and Sunny Leone movie will release on Dec 30th.