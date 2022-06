திருமண புடவையில் தேவதையாய் ஜொலித்த நயன்.. கைய கவனிச்சீங்களா? வெளியானது திருமண புகைப்படம் !

சென்னை : நடிகர் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் இன்று மாமல்லபுரத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த திருமணத்தில் பங்கேற்க முக்கிய பிரபலங்களுக்கு மட்டுமே அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் மட்டுமே திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.

6 வருடங்களாக காதலித்து வந்த இந்த காதல் ஜோடி இன்று திருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு திரைப்பிரபலங்கள் மட்டுமில்லாது ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

திருமணம் முடிந்தது...நயன்தாரா–விக்னேஷ் சிவன் ஹனிமூனுக்கு எங்க போறாங்க தெரியுமா?

Director Vignesh Shivan and actress Nayanthara tied the knot on June 9 in Mahabalipuram near Chennai. The couple were in a relationship for 7 years and are finally getting married.