மெழுகு பொம்மையாக உருகி நிற்கும் ஆண்ட்ரியா: பிசாசு 2 படத்தின் சூப்பர் அப்டேட்டுடன் ஸ்பெஷல் ட்விட்

சென்னை: மிஷ்கின் இயக்கத்தில் ஆண்ட்ரியா நடித்து வரும் 'பிசாசு 2' திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகிறது.

ஆண்ட்ரியாவுடன் விஜய் சேதுபதி, பூர்னா, சந்தோஷ் பிரதாப் ஆகியோரும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

ஆண்ட்ரியா நிர்வாணமாக நடித்துள்ளதாக கூறப்பட்ட பிசாசு 2 படம் குறித்து சூப்பர் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

Mysskin is directing the film 'Pisasu 2' starring Andrea. She's announced on Twitter that the second song of the film will be releasing tomorrow( ஆண்ட்ரியா நடிக்கும் ‘பிசாசு 2’ படத்தை மிஷ்கின் இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் நாளை வெளியாகும் என ஆண்ட்ரியா ட்வீட்டரில் அறிவித்துள்ளார் )