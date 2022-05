நெஞ்சுக்கு நீதி டிரைலர் வரவேயில்லையே...மறுபடியும் ஏமாற்றிய போனி கபூர்

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்த நெஞ்சுக்கு நீதி படத்தின் டிரைலர் இன்று மாலை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கடைசி வரை காத்திருக்க வைத்து, இந்த முறையும் ரசிகர்களை ஏமாற்றி உள்ளார் போனி கபூர்.

தமிழில் அரசில், போலீஸ் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் நெஞ்சுக்கு நீதி. டைரக்டர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம். ஆரி அர்ஜுனன், தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஷிவானி ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். திபு நினன் தாமஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

Earlier Boney Kapoor announced Udhayanidhi Stalin's Nenjuku Needhi movie trailer and songs to be released today evening. Fans eagerly waiting to watch that. But trailer and songs are not released as per the announcement. Fans totally upset on Boney Kapoor.