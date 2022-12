மொக்கை ஜோக் டு ராஜலட்சுமி பஞ்சாயத்து.. இந்த ஆண்டு அறிமுகமான அதிதி ஷங்கரை சுற்றிய சர்ச்சைகள்!

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கரின் 2வது மகள் அதிதி ஷங்கர் மருத்துவம் படித்து பட்டம் எல்லாம் வாங்கிய நிலையில், தமிழ் சினிமாவில் அதிரடியாக ஹீரோயினாக இந்த ஆண்டு களமிறங்கினார். முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான விருமன் படம் மூலம் டைரக்ட்டா ஹீரோயினாக என்ட்ரி கொடுத்த ஷங்கரின் மகளை சுற்றி இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் நிலவின.

வாரிசு நடிகைகளுக்கு எடுத்த உடனே பெரிய படம் கிடைக்கிறது என பிரபல நடிகை ஒருவர் போட்ட ட்வீட் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

அதே போல பாடகி ராஜலட்சுமி செந்தில் பாடிய பாட்டை நீக்கி விட்டு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் அதிதி சங்கர் பாடிய பாடல் படத்தில் அரங்கேறியதும் சர்ச்சைகளை கிளப்பின.

Nepotism to Singer Rajalakshmi song issue Actress Aditi Shankar faces several controversies in 2022. Director Shankar daughter Aditi Shankar debuts this year in Kollywood with Karthi's Viruman and her next movie with Sivakarthikeyan.