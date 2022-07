தி கிரே மேன் 2 ரெடியாகுதாம்.. இன்னொரு ஸ்பின் ஆஃப் படத்துக்கும் ஓகே சொன்ன நெட்பிளிக்ஸ்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: நெட்பிளிக்ஸ் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ள தி கிரே மேன் திரைப்படம் 91 நாடுகளில் நம்பர் 1 படமாக மாறி உள்ளது.

அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் மற்றும் எண்ட்கேம் படங்களை இயக்கிய ரூசோ சகோதரர்கள் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவான தி கிரே மேன் திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ரியான் கோஸ்லிங், கிறிஸ் எவான்ஸ் உடன் தனுஷும் இணைந்து பட்டையை கிளப்பி இருந்தார்.

English summary

Netflix gives a green signal to The Gray Man sequel & spin-off and Ryan Gosling will be returned as agent Six in these movies. Dhanuh also expects to in The Gray Man sequel.