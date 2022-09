விக்ரம் – ரஞ்சித் கூட்டணியில் உருவாகவுள்ள திரைப்படம்: ஷூட்டிங் போகும் முன்பே கோடிகளில் வியாபாரம்?

சென்னை: விக்ரம் நடித்துள்ள 'கோப்ரா' திரைப்படம் கடந்த 31ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

கோப்ராவுக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்த நிலையில், விக்ரம் நடிப்பில் அடுத்து பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து விக்ரம் தனது 61வது படத்தை பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

மிருணாளினி ரவி கெட்டப்புல இருக்கிறதே சியான் விக்ரம் தான் தெரியுமா? எல்லை மீறும் கோப்ரா மீம்ஸ்!

English summary

Pa Ranjith will direct Vikram's new film. The shooting of this hugely ambitious film will begin soon. In this case, Netflix is trying to capture the movie made by the Vikram-Ranjith alliance