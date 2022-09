Naane Varuven troll memes: ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செம.. செகண்ட் ஹாஃப் சுமை.. சொதப்பிய செல்வராகவன்!

சென்னை: 4 மணிக்கு படத்தை போட்டா தூக்கத்தில் பார்க்கும் ரசிகர்கள் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு பொறுமையா 7.50க்கு படத்தை வெளியிட்டும் இப்படி நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் குவியத் தொடங்கி விட்டதே என நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து மீம்களாக போட்டு வருகின்றனர்.

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த நானே வருவேன் படத்தின் முதல் பாதியை பார்த்து விட்டு என்னடா ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு இருக்கு என பாராட்டிய ரசிகர்கள், இடைவேளைக்கு பிறகு பாகவதர் காலத்துக்கே செல்வா கூட்டிட்டு போயிட்டாரே என பயங்கர கடுப்புடன் வெளியே வருகின்றனர்.

இரண்டாம் பாதியை இன்னும் சிறப்பாக செதுக்கி இருந்தால் படம் நிச்சயம் பிளாக்பஸ்டர் என தனுஷ் ரசிகர்களே வருத்தத்துடன் கூறி வருவதையும் பார்க்க முடிகிறது.

செல்வராகவன் நினைத்தது புதுப்பேட்டை 2. எடுத்தது நானே வருவேன்... தனுஷ் பங்களிப்பு தெரியுமா?

English summary

Netizen trolled Dhanush's Naane Varuven with several troll memes after the movie getting mixed reviews from fans. Naane Varuven first getting positive reviews but second half landed with many negative reviews.