சிவகார்த்திகேயனின் நல்ல மனசு...பாராட்டி தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : சென்னையில் நடந்த ஆர்ஆர்ஆர் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சிவகார்த்திகேயனின் பேச்சு மட்டுமல்ல அவர் செய்த ஒரு செயலும் சமூகதளவாசிகளின் கவனத்தை ஈர்த்து பாராட்டை அள்ளி வருகிறது.

ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் சிவகார்த்திகேயன், உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதில் சிவகார்த்திகேயன் ஜாலியாக பேசியது அனைவரையும் கவர்ந்தது.

பாகுபலி 2 சாதனையை ஆர்ஆர்ஆர் முறியடிக்கும்...மேடையில் அடித்துச் சொன்ன உதயநிதி

English summary

Sivakarthikeyan participated in RRR pre release event and praised movie team for this pan indian movie. End of the event sivakarthikeyan remaind the hosts to mention drums player name for vote of thanks. After that sivarkarthikeyan hastag was trending in twitter.