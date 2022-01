செம ஆஃபர்... புத்திசாலி மனுஷன்...சோஷியல் மீடியாவை கலக்கும் சிபி

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பணப்பெட்டி டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் 3 லட்சத்துடன் இந்த டாஸ்க் துவக்கப்பட்டது. 3 லட்சம் இருக்கும் பணப்பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்து அட்வைஸ் வழங்கி விட்டு சென்றார் சரத்குமார்.

3 லட்சத்தில் இருந்த பணம் பிறகு படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டது. தொகை உயர உயர போட்டியாளர்களின் மனநிலை மாற துவங்கியது. இவ்வளவு வைத்தால் எடுப்பேன் என சிலர் வெளிப்படையாகவே சொல்ல துவங்கினர். அதன்படி 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமாகவே தொகை உயர்த்தப்பட்டது. கடைசியாக 12 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது.

English summary

According to sources, Ciby took 12 lakhs bigg boss money and walked out from the show. After that fans appriciated and shared their wishes to ciby in social media. #Ciby hastag also trending in twitter.