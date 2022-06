ஃபைட் சீன்கள கூட சென்டிமென்ட்...எப்படி வச்சிருக்காரு பாரு...அதான்ய்யா ஹரி ஸ்டைல்

சென்னை : டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய் நடித்துள்ள படம் யானை. கிராமத்து, ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் படமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு த்ரில்லிங் கலந்தும் இந்த படத்தை எடுத்துள்ளனர்.

பிரியா பவானிசங்கர் ஹீரோயினாக நடித்துள்ள இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், ராதிகா சரத்குமார், யோகிபாபு, அம்மு அபிராபி, தலைவாசல் விஜய், போஸ் வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை Drumsticks Productions தயாரித்துள்ளது.

கேஜிஎஃப் படத்தில் கருடன் ரோலில் மிரட்டிய கன்னட நடிகர் ராமச்சந்திர ராஜு, இந்த படத்தின் மூலம் தமிழிலும் வில்லனாக அறிமுகமாகிறார். தமிழ் சினிமாவில் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக யானை படம் உள்ளது.

English summary

Yaanai promo video released today. In this promo, Arun Vijay kick a man after removed his footwear. This scene is in rice mill. So director Hari included the sentiment in this action was appreciated by netizens and fans.