பள்ளி மாணவர்கள் முன்பு கொரியன் படங்களை கிண்டலடித்த சிவகார்த்திகேயன்: கிளம்பியது புது சர்ச்சை!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான 'டான்' திரைப்படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்தது.

சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் வெளியான டான் திரைப்படம் 125 கோடி ரூபாய் வசூலித்ததாக படக்குழு தெரிவித்திருந்தது.

'டான்' படத்தில் இடம்பெற்ற காமெடி காட்சியை பள்ளி மாணவர்கள் முன் பேசிய சிவகார்த்திகேயன் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.

English summary

Sivakarthyan starrer 'Prince' movie will release soon. In this case, Sivakarthikeyan recently attended a school function and spoke in front of the students. At that time, he made fun of Korean films and the artists acting in them, which caused controversy