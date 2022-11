விக்ரமன் நிரபராதி… ஆனா அசீம் தான் வின்னர்… ADK தீர்ப்பு: இது என்ன புது உருட்டா இருக்குது?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் கடந்த வாரம் சிங்கப்பூர் மாடல் நிவாஷினி எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து 16 போட்டியாளர்களுடன் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் 15 போட்டியாளர்களுக்கும் கோர்ட் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கம்னா விக்ரமன் தான்.. வெளியேறிய நிவாஷினி கொடுத்த முதல் பேட்டி.. அசல் கோலாரை சந்தித்தாரா?

English summary

Bigg Boss is going on for the 45th day. Bigg Boss contestants have been given a court task this week. Netizens are trolling the Judgment given by ATC in the case of Vikraman and Amudhavanan.