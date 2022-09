துணிவா இல்ல தூக்கமா?: வடிவேலு மீம்ஸுடன் ட்ரோலாகும் அஜித்தின் துணிவு ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் அவரது 61வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஏகே 61 படத்தின் ஷூட்டிங் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதன் டைட்டில், ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது.

துணிவு என்ற டைட்டிலில் வெளியான அஜித்தின் ஏகே 61 பட போஸ்டரை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

மாஸான டைட்டில்..தீப்பிடித்த சோஷியல் மீடியா..அஜித் 61 போஸ்டர்!

English summary

The title first look poster of Ajith's 61st film is out now. Ajith is sitting with a gun in the first look poster which has been released with the title 'Thunivu'. Netizens are trolling this poster with Vadivelu memes