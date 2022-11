எப்பவும் சும்மா தான் இருக்காரு… அப்புறம் எப்படி இவ்ளோ க்ரஷ்: கதிருக்கு ஸ்கெட்ச் போடும் ஹவுஸ் மேட்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 36 நாட்களை கடந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் சில காதல் கதைகள் அரங்கேறி வரும் நிலையில், தற்போது புதிய காதல் முயற்சியும் நெட்டிசன்கள் பார்வையில் சிக்கியுள்ளது.

அசல் கோளாறு - நிவாஷினி, ராபர்ட் மாஸ்டர் - ரச்சிதா வரிசையில் அடுத்து சிக்கியுள்ள ஜோடியை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்ற்னர்.

English summary

So far 5 people have left the Bigg Boss house. In this case, a video showing Shivin familiarity with Kathir is going viral. Netizens are trolling that Shivin is trying to secretly tell Kathir that she loves him.