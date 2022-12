இந்த வாரம் நாமினேஷன் கிடையாது… ஹவுஸ்மேட்ஸை அலறவிடும் அசீம்… விளாசும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தொடங்கிய நாள் முதல் அசீம் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்து வருகிறார்.

முதல் வாரத்தில் இருந்தே சக போட்டியாளர்களுடன் தேவையில்லாமல் சண்டையிட்டு வரும் அசீம், எவிக்சனில் இருந்தும் தப்பித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டின் கேப்டன் என்பதால் எவிக்சன் நாமினேஷனில் இருந்து தப்பியுள்ள அசீம், மீண்டும் தனது அட்ராசிட்டியை தொடங்கியுள்ளது ஹவுஸ்மேட்ஸை கதிகலங்க வைத்துள்ளது.

லூசு மாதிரி பேசாதீங்க..கடும் வாக்குவாதத்தில் அசீம், ஜனனி..ரணகளமான பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Bigg Boss Season 6 hosted by Kamal Haasan has crossed 50 days. Robert Master was evicted from the Bigg Boss house this week. In this case, Netizens are trolling that Azeem has started his atrocity again in the Bigg Boss house.