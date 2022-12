என்ன கோபால் இதெல்லாம்..எல்லாமே டூப்பா?பாவம்யா அந்த மனுஷன்.. அஜித்தை கிண்டலடிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : துணிவு படப்பிடிப்பு தளத்தில் அஜித் டூப்புடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களின் வெற்றிக்கு பிறகு நடிகர் அஜித் என் வினோத் மற்றும் போனிகபூர் மூன்றாவது முறையாக இணைத்திருக்கும் திரைப்படம் துணிவு.

வங்கி கொள்ளையை மையமாக வைத்திருக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு துணிவு என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டைட்டில் போஸ்டர் வெளியாகி படத்தின் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன.

பொங்கல் ரேஸில் உக்கிரமான வாரிசு, துணிவு… பஞ்சாயத்தை கூட்டிய விஜய், அஜித் ரசிகர்கள்!

English summary

Netizens are trolling the photo of Ajith kumar with Dupe on the set of Thunivu.Thunivu will clash with Tamil superstar Vijay's Varisu at the box office