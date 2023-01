பீஸ்ட் விஜய்க்கே டஃப் கொடுத்த ஷாருக்கான்... பதான் ட்ரெய்லரை வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்...

மும்பை: பாலிவுட் கிங் ஷாருக்கான் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ளது.

ஷாருக்கானுடன் தீபிகா படுகோனே, ஜான் ஆப்ரஹாம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படம் ஆக்‌ஷன் ஜானரில் உருவாகியுள்ளது.

பதான் வரும் 25ம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் நிலையில், படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு நேற்று வெளியிட்டது.

ஆக்‌ஷன் ஜானரில் உருவாகியுள்ள பதான் ட்ரெய்லர் தற்போது நெட்டிசன்களால் பயங்கரமாக ட்ரோல் செய்யப்படுகிறது.

English summary

Shahrukh Khan's Hindi movie Pathan is releasing worldwide on the 25th. The film crew released the trailer of this film yesterday. In this, Netizens are trolling the trailer of Shah Rukh Khan's Pathaan. At least wear glasses to make it look believable. At such speed, you won’t be able to open your eyes. Made for the lowest common denominator.