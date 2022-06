சூர்யாவை பார்த்ததில் இதை மறந்துட்டோமே...விக்ரம் படத்தில் இதை எங்கப்பா காணோம்?

சென்னை : விக்ரம் படத்தை ரசிகர்கள் ஒரு புறும் கொண்டாடி வந்தாலும், மறுபுறம் அதில் சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆகி இருப்பதை தற்போது தான் கண்டுபிடித்து வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்துள்ள விக்ரம் நேற்று ரிலீசாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி விமர்சகர்களும் இந்த படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர். சர்வதேச தரத்தில் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக புகழ்ந்து வருகிறார்கள்.

”தம்பி சார்”.. ரோலக்ஸ் மோடுக்கே சூர்யாவை வைத்திருக்க விரும்பும் கமல்.. அடுத்த சம்பவம் கன்ஃபார்ம்!

English summary

After watched Vikram movie, netizens asked that where is Kamal's de aging technology used young age scenes in film. Fans forget this scenes due to focused on Suriya's character. Now fans also confused that why movie makers not added this scenes.