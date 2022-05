கூலான "சதக்...சதக்" சீன்கள்...சைகோதனத்திற்கு தீனி போடுகிறதா தமிழ் சினிமா ?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் கடந்த சில மாதங்களாக வெளியாகி வரும் பெரிய நடிகர், நடிகைகளின் படங்களில் வன்முறை காட்சிகள், அதிலும் ஒரு கொலையை ரசித்து, ருசித்து, ரொம்ப கூலாக செய்வது போன்ற சீன்கள் அதிகம் இடம்பெற்று வருகின்றன.

2022 ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்டு, ரிலீசாகி உள்ள டாப் நடிகர்களின் படங்கள் என்றால் அது அஜித்தின் வலிமை, விஜய்யின் பீஸ்ட், கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள சாணி காயிதம். இந்த மூன்று படங்களிலும் ஒரு குற்றத்தை, ஒரு சம்பவத்தை காட்சியில் கொண்டு வருவதற்கு எதற்காக இத்தனை கொடூரமாக கொண்டு வர வேண்டும் என நினைத்துள்ளார்கள் தெரியவில்லை.

English summary

Nowadays psycho muder scenes are increased in tamil cinema. Even in hot stars also it happened. Valimai, Beast, Saani Kaayidham movies shows this type of psycho murders. In Beast and Saani Kaayidham movies lead role characters doing a serious murder with cool face reaction.