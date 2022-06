"வாட்ஸ்அப் அங்கிள்.." அலைபாயுதே மாதவனை ஆவேசமாக கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்.. ஏன் தெரியுமா?

சென்னை : 'ராக்கெட்ரி: தி நம்பி எஃபெக்ட்' படத்தின் மூலம் டைரக்டராக அறிமுகமாகிறார் நடிகர் மாதவன். விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட பயோபிக் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் ஜுலை 1 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

தமிழில் சில காலங்களாக மாதவன் நடித்த படங்கள் எதுவும் வெளிவராத நிலையில், ராக்கெட்ரி படத்தின் ரிலீசை அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதில் மாதவனின் மனைவியாக சிம்ரன் நடித்துள்ளார். ஷாருக்கான் இந்தி வெர்சனிலும், சூர்யா தமிழ் வெர்சனிலும் கெஸ்ட் ரோல் செய்துள்ளனர்.

ராக்கெட்ரி படம் தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ளதால் படத்திற்கான ப்ரொமோஷன் பெரிய அளவில் இந்தியா முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது. படத்தின் டிரைலர் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டு நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

'ராக்கெட்ரி’ படத்திற்காக சூர்யா, ஷாருக்கான் செய்த செயல்.. நெகிழ்ந்த மாதவன் !

English summary

Recently in the promotion of Rocketary The Nambi Effect movie press meet, Madhavan said that ISRO scientist also used panjangam for satelite projects. Madhavan's this quote was trolled in social media. Now ISRO scientist Mayilsamy Annadurai explained that Madhavan's speech was right or not.