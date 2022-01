நிரூப்புக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்? புதுசு புதுசா யோசித்து பங்கமாக கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: இந்த வாரம் முதல் நபராக கமல் என் பெயரை அழைத்து என்னை சேவ் பண்ணலான்னா என் பெயரையே நான் மாத்திக்கிறேன் என நிரூப் சவால் விட்ட நிலையில், சவாலில் தோற்ற நிரூப்பை ரசிகர்கள் பங்கமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

மேலும், ஹலோ நிரூப் சாரா? எப்போ சார் உங்க பெயரை மாத்தப் போறீங்க என ஈவு இரக்கமின்றி மீம்களை போட்டு வெறுப்பேற்றி வருகின்றனர்.

நிரூப்பின் பெயரை ஆல்டர் செய்து ஏகப்பட்ட பட்டப் பெயர்களை வைத்து அவரை ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens choose funny names for Niroop and they wish to change his name as per he over confidently told to Thamarai about it.