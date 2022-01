வெறும் 3 லட்சம் தானா...பெட்டி கொண்டு வந்தவர் சம்பளத்தை விட குறைவா இருக்கே

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே இருப்பதால், பணப் பெட்டி டாஸ்க் இந்த வாரம் நடக்க இருக்கிறது. இதற்காக யாரும் எதிர்பாராத விதமாக நடிகர் சரத்குமார் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வருகிறார்.

பணப்பெட்டியை திறந்து வைத்து போட்டியாளர்களிடம் கண்ணாடி கூண்டிற்குள் நின்றபடி பேசுகிறார். தொகை உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும், யாராவது ஒருவர் தான் வெற்றி பெற போகிறார் என்பதால் மற்றவர்களில் ஒருவர் இந்த பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு வெளியேறுவது தான் புத்திசாலித்தனம் என்பது போல் மறைமுகமாக சொல்கிறார்.

கோலிவுட்டின் அடுத்த காதல் ஜோடி... துபாயில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

English summary

Netizens compared and trolled sarathkumar's salary for bigg boss entry with cash box money. fans confused that who will take this cash box money and walk out from bigg boss house this week.