இப்படியா கேவலமா பாட்டு எழுதுறது.. விளாசும் நெட்டிசன்கள்.. விஜய் தேவரகொண்டா போட்ட ட்வீட்!

ஹைதராபாத்: விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக உள்ள லைகர் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற Aafat பாடல் படு ஆபாசமாக உள்ளதாக நெட்டிசன்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

70களில் வில்லன்கள் பாலியல் பலாத்காரத்திற்காக ஹீரோயின்களிடம் பேசும் வார்த்தையை பாடல் வரிகளாக எப்படி வைத்தார்கள் என்றும் வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டா அதற்கு மன்னிப்பு கேட்காமல், போட்டுள்ள பதில் மேலும், சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Netizens criticise Vijay Deverakonda's Liger song for using 'abuse scene' dialogue in lyrics shocks fans. Vijay Deverakonda also slammed for doing over attitude in press meet, he replied for that in his twitter handle.