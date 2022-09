'கோப்ரா' எதிர்ப்பார்ப்பை நிறைவேற்றாதது ஏன்?..இதுதான் காரணம்.. லிஸ்ட் போட்டு சொன்ன ரசிகர்கள்!

சென்னை : விக்ரம் நடிப்பில் வெளியாகி உள்ள கோப்ரா திரைப்படம் கடுமையான விமர்சனங்களை பெற்று எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாது ஏடன என கூறப்படுகிறது. இப்படி மோசமான விமர்சனத்தை பெற இதுதான் காரணம் என ரசிகர்கள் லிஸ்ட்போட்டு கூறியுள்ளனர்.

செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்துள்ள கோப்ரா படத்தில் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக கேஜிஎப் புகழ் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடித்துள்ளார்.

மேலும், இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிகுமார், குஜராத்தை சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்ஃபான் பதான், மியா ஜார்ஜ், கனிகா, மிருணாளினி, ஜான் விஜய் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Cobra Movie Mistakes and Failure Reasons: More Negative Reviews and Comments Passing on Social Media Related to 'Cobra Movie', as there are few mistakes and cast confusions.