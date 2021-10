சின்ன பொண்ணை வெளியேற்ற போறீங்களா...கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக இரண்டாவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. 18 போட்டியாளர்களில் ஏற்கனவே முதல் வார இறுதியில் நமீதா மாரிமுத்து, மருத்துவ காரணங்களால் தானே வெளியேறி விட்டார்.

இந்நிலையில் மீதமுள்ள 17 போட்டியாளர்களில் 15 பேர் நாமினேட் எவிக்ஷன் ப்ராசசில் நாமினேட் ஆகி உள்ளனர். இதற்கிடையில் போட்டியாளர்கள் தங்களின் கதையை சொல்வதும் தொடர்ந்து வருகிறது. வீட்டின் தலைவரை தேர்வு செய்யும் போட்டியில் இருந்தே வீட்டிற்குள் மோதல், குரூப்பிசம் ஆகியன துவங்கி விட்டது.

8 வயசு.. அப்பா இறந்துட்டாருன்னு தெரியாம எழுப்பினேன்.. அவருதான் என் ஹீரோ.. கண்ணீர் விட்ட அக்ஷரா!

வரும் வாரத்தில் பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் முதல் எவிக்ஷன் நடைபெற உள்ளது. இந்த சீசனில் முதல் ஆளாக யார் வெளியேற போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை கமல் வரும் எபிசோடில் வெளியேறுபவர் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.

English summary

latest sources said that chinna ponnu or abishek raaja will evict in this week from bigg boss tamil season 5. they got least amount of votes. but netizens oppose to evict chinna ponnu. they target and condemn vijay tv.