தனுஷுக்கு போட்டியா போட்டோ போடுகிறாரா?... ஐஸ்வர்யாவிற்கு என்ன தான் ஆச்சு?

சென்னை : ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா, நடிகர் தனுஷை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கும் நிலையில் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இருவரும் பரஸ்பரம் பிரிவதாக சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தனர்.

இவர்கள் எதற்காக பிரிந்தார்கள் என சிலர் வதந்திகளை கிளப்பி வந்தாலும், பலரும் இவர்கள் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும். பிள்ளைகளுக்காக அனைத்தையும் மறந்து இவர்கள் மீண்டும் சேர வேண்டும் என ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் தற்போது வரை கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

ஆனால் தனுஷ், ஐஸ்வர்யா இருவருமே தங்கள் வேலைகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார்கள். தனுஷ் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஐஸ்வர்யா, கோலிவுட் மற்றும் பாலிவுட்டில் பட இயக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார்.

Yesterday Aishwarya Rajinikanth shared a photo with her sons in social media page. Now netizens asked why she shared this photo now. Is it she post photos against Dhanush. Whenever Dhanush shared a photos with sons, all that time Aishwarya also shared a photo with sons.